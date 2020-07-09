هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلان يواجهان الإعدام في البحرين

2020/07/09 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظّمة هيومن رايتس ووتش السلطات في البحرين بالإفراج الفوريّ عن المعتقلَين محمّد رمضان وحسين موسى، والمحكوم عليهما بالإعدام على خلفيّة قضايا سياسيّة، وإعادة محاكمتهما وفق معايير المحاكمات العادلة.وقالت المنظّمة في بيان لها، إنّها تعارض بشدّة عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، وكونها لا رجوع عنها، وأشارت إلى أنّ مثول رمضان وموسى أمام […]

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