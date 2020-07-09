وزارة التجارة تنفي معارضتها استخدام الاسواق المركزية للحجر الصحي

2020/07/09 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، معارضتها لاستخدام الاسواق المركزية للحجر الصحي، مؤكدة دعمها الكامل لخلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح إن “الوزارة تضع جميع مؤسساتها وتسخر جميع الامكانيات من اجل دعم جهود خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا”، نافياً “ما تداولته بعض الوسائل الاعلامية، بشأن معارضة الوزارة لاستخدام […]

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