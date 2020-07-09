رسمياً : الاتحاد الاسيوي يحدد مواعيد انطلاق بطولة آسيا للشباب

2020/07/09 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، موعد انطلاق بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً بشكل رسمي ، والتي من المقرر ان تقام في أوزبكستان بمشاركة منتخب العراق.

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