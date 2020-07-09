امانة بغداد تباشر بانشاء خط امطار عملاق وسط العاصمة

2020/07/09 | 11:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد،اليوم الخميس،عن مباشرة بانشاء خط امطار عملاق وسط العاصمة.

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