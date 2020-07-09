اتهام امريكي جديد للصين بخصوص الموادهات الاخيرة مع جارتها الهند

2020/07/09 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بالقيام بـ “تصرف عدائي لا يصدق” خلال مواجهة وقعت مؤخرا مع الهند بشأن قطاع متنازع عليه على الحدود بين الجارتين المسلحتين نوويا.وقال في مؤتمر صحفي بالخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن “الصينيين قاموا … Readmore

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