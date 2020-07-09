الداخلية تعلن القبض على مالكي صيدليتين في بغداد يبيعان قنينة الأوكسجين بأكثر من 400 ألف دينار

2020/07/09 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على مالكي صيدليتين في بغداد يبيعان قنينة الأوكسجين بأكثر من 400 ألف دينار.وقالت الوزارة في بيان إنه “استنادا لمناشدة بعض المواطنين بوجود بعض الصيدليات في بغداد أصحابها من ضعفاء النفوس مستغلين الوضع الصحي الذي يمر به بلدنا، ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية اثنين من تلك الصيدليات وإلقاء […]

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