ایران تواصل التربع على عرش آسيا بكرة الصالات

2020/07/09 | 11:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حافظ منتخب ايران لكرة قدم الصالات، على تصدره لقارة آسيا في أحدث تصنيف للعبة نشره موقع “فوستال رينكينغ” المختص بهذا المجال اليوم الخميس.وحصلت ايران في التصنيف الجديد على 1603 نقاط متصدرة المنتخبات الاسيوية، فيما بقيت عند المركز السادس عالميا.وتصدر الترتيب العالمي تواليا، البرازيل واسبانيا والارجنتين.ی‍ذكر أن منتخب ايران بانتظار إعلان موعد […]

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