الطائرات التركية تقصف دهوك مجدداً وتجبر مئات العوائل على النزوح

2020/07/09 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر أمني، في كردستان، الخميس (09 تموز 2020)، بأن الطائرات التركية جددت قصفها مناطق في الإق...





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