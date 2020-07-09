بمشاركة الشرطة العراقي.. الاتحاد الآسيوي يثبت رسميا مواعيد مباريات دوري الأبطال

2020/07/09 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد المباريات المتبقية من دوري الأبطال، خلال منافسات الموسم الحالي.

وكان الاتحاد قد قرر تجميد المنافسات خلال الفترة الماضية بسبب الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

واعتمد الاتحاد الآسيوي، المواعيد الجديدة رسميا ليتم استئناف المسابقة خلال الفترة من 14 أيلول حتى 5 كانون الاول المقبل بنظام التجمع.

وسيتم إقامة المباريات في دولة واحدة، ولم يتم تحديد البلد المضيف حتى الآن.

وجاءت المواعيد كالتالي:

يقام دور المجموعات من 14 إلى 24 أيلول.

يقام دور الـ16 من 26 إلى 27 أيلول.





يقام دور ربع النهائي يوم 30 أيلول.

يقام دور نصف النهائي 3 تشرين الاول

تقام المباراة النهائية يوم 5 كانون الاول.

ويلعب الشرطة العراقي في المجموعة الاولى الى جانب الاهلي السعودي والوحدة الاماراتي واستقلال ايران.

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وقلب

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