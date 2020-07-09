بالوثيقة: الصحة العراقية تصدر قرارا بشأن ضوابط السفر

2020/07/09 | 11:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، قرارا بخصوص التعليمات التي صدرت عنها بشأن السفر من والى العراق في ظل انتشار فيروس كورونا....

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