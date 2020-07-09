الاحتلال يقدم عرضا جديدا لصفقة تبادل الأسرى مع حماس

2020/07/09 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تقديم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، عرضا جديدا لإتمام صفقة تبادل للأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.ونقلت هيئة البث الإسرائيلي “12” عن مراسلها العسكري إيهود حمو، أن “مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، مطلع على مفاوضات صفقة التبادل، أكد أن إسرائيل نقلت عبر الوسطاء مقترحا جديدا للطرف الآخر (حماس)”.وأوضح […]

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