بالفيديو: بعد احسان دعدوش.. شخصية شهيرة اضافية تطلق بشرى الشفاء من فيروس كورونا

2020/07/09 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن الشاعر العراقي الشهير حازم جابر، شفاءه من فيروس كورونا بعد ايام من اعلان اصابته.وظهر جابر في فيديو رصدته “يس عراق”، مبشرًا بخروج نتائج المسحة والتي تشير إلى شفائه التام من فيروس كورونا.ويأتي خبر شفاء الشاعر حازم جابر، بعد اعلان الممثل العراقي احسان دعدوش خروج نتائج المسحة الثالثة اليوم الخميس […]

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