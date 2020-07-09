2020/07/09 | 11:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذ اللواء السابع للحشد الشعبي، الخميس، حملة تعفير وتوعية في محافظة ذي قار للوقاية من جائحة كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الكوادر التخصصية للواء السابع نفذت حملة تعفير للاحياء السكنية والطرق والمستشفيات في محافظة ذي قار للحد من فايروس كورونا”.وأضاف البيان، ان “الحملة شملت أيضا توزيع مستلزمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينفذ حملة تعفير وتوزيع مستلزمات طبية في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينفذ حملة تعفير وتوزيع مستلزمات طبية في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).