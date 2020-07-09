2020/07/09 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، إخماد الحريق الذي اندلع اليوم داخل مخزن للأصباغ في منطقة الكرادة، وسط بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “10 فرق الدفاع تمكنت من اطفاء من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل مخزن مشيد من صفائح الچينكو متخذ لخزن للأصباغ والمواد الانشائية تقدر مساحته 1000 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً في الكرادة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً في الكرادة وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).