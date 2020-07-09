الدولار يتراجع عالمياً وصعود ملحوظ لليوان الصيني

2020/07/09 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الدولار، مقابل معظم العملات، الخميس حيث قلصت موجة ارتفاع على أصول أعلى مخاطرة مثل الأسهم العالمية والسلع الأولية الطلب على الملاذ الآمن في العملة الأميركية. وذكرت “رويترز”، ان اليوان الصيني صعد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار مواصلا مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة حيث عزز مستثمرون من كافة القطاعات مراكزهم في […]

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