السليمانية تعلن استئناف الدوام الرسمي وترفع الحظر عن العجلات في مركز المدينة

2020/07/09 | 12:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تعلن عودة الدوام الرسمي وترفع الحظر عن العجلات في مركز المدينة

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