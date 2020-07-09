كتلة داعمة للكاظمي: قرار البرلمان بإخراج الأميركان ملزم لرئيس الحكومة

2020/07/09 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف عراقيون سالم الطفيلي ، الخميس ، أن قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية هو ملزم لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينا أن الهدف من زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن لم تتضح معالمها لغاية الان.وقال الطفيلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القرار الذي صدر من مجلس النواب ملزم لرئيس الوزراء […]

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