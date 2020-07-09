2020/07/09 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الخميس،القبض على ناقل مفارز ما يسمى قاطع الدبس في محافظة كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على ناقل مفارز ما يسمى قاطع الدبس في كركوك ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على ناقل مفارز ما يسمى قاطع الدبس في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).