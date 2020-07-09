مدير اعلام الحشد “متذمر” من تعرض الشرطة الاتحادية لـ”عقوبات”.. هل للموضوع علاقة باقالة قائد الفرقة الاولى على خلفية اغتيال الهاشمي؟

2020/07/09 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كتب مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، اليوم الخميس، تغريدة تشيد بالشرطة الاتحادية، فيما أظهر تذمرًا مما وصفه بأن “المسؤولين مشتغليهم عقوبات”، وذلك بالتزامن مع اعفاء قائد الفرقة الاولى للشرطة الاتحادية العميد الركن محمد قاسم فهد والمسؤول عن قاطع الرصافة، على خلفية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.وقال العقابي في تغريدة […]

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