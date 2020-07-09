عراقي مغترب يدّعي أنه “بروفيسور طاقة” يتحدى بإصلاح الكهرباء خلال 120 يومًا: وتدوينة “مريبة” تكشف اسرارًا عن حياته.. من هو “الرجل العائد من الموت”؟!

2020/07/09 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت شخصية عراقية جدلًا واسعا على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر رجل اطلق على نفسه البروفيسور سامي الهاشمي، اطلق تحديًا لاعادة الكهرباء إلى العراق وأنه من اعاد اصلاح المنظومة الكهربائية في العراق بعد قصفها عام 1991.وظهر الهاشمي في لقاء على احدى القنوات الفضائية، معلنا استعداده لاصلاح منظومة الكهرباء […]

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