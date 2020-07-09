النقل تعلن تسجيل حدوث هزة أرضية جديدة شرق قضاء خانقين

2020/07/09 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تسجيل حدوث هزة أرضية جديدة بقوة 3.4 على مقياس رختر شرق قضاء خانقين، مبينةً أن الأهالي لم يشعروا بها.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم الموافق 9/7/2020 عند الساعة (9:46:40) بالتوقيت المحلي حدوث […]

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