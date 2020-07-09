مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اعتقال 120 شخص من اهالي سامراء لعدم التزامهم بقرار حظر التجوال

2020/07/09 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اكد مصدر امني، اعتقال اكثر من 120 شخص من اهالي قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.واضاف المصدر في حديث خص به “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان القوات الامنية اعتقلت 120 شخص من اهالي سامراء لعدم التزامهم بقرار حظر التجوال.واكد المصدر، ان قيادة عمليات سامراء فرضت حظر التجوال على المواطنين بالقوة لعدم […]

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