2020/07/09 | 12:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ديالى : تفعيل عمل محطة المنصورية الغازية بكامل طاقتها تكون لها آثار ايجابية في سد حاجة المحافظة ومناطق بغداد بالطاقة الكهربائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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