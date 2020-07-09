احسان دعدوش يعلن تعافيه من فايروس كورونا

2020/07/09 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن الفنان احسان دعدوش، اليوم الخميس، عن تعافيه من فايروس كورونا.وقال دعدوش على صفحته الرسمية بالفيسبوك، ” بفضل الله وبحمده ظهرت المسحة الثالثة (negative )، اي سالبة بجهود فريق اطباء مستشفى الكرخ العام الردهة الوبائية ومسؤول الردهة عبد الامير حسن وكادر التمريض وكل المعينين وبأشراف من وزير الصحة ومدير صحة بغداد الكرخ جاسب […]

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