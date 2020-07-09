نائب يدعو الكاظمي لإلغاء اللجنة العليا للصحة والاعتماد على خبراء الأوبئة

2020/07/09 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، الخميس (9 تموز 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا.وقال المحمداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قرار تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذ ايام (الغياب الطوعي) لرئيس مجلس الوزراء السابق وذلك لعقد جلسة مجلس الوزراء تحت عنوان الصحة العامة".واضاف، أن "المعالجات تحتاج إلى خبراء وفريق تخصصي بالاوبئة لاعطاء استشارات علمية ومهنية ذات قيمة نابعة من المؤسسات الصحية والأكاديمية".وتابع: "ندعو رئيس الوزراء لإلغاء هذه اللجنة فوراً لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي للوباء"، موضحاً أن "القرارات الأخيرة والتي منها إغلاق العيادات الطبية الخاصة مع عدم توفير البديل الآمن والملائم بسبب الازدحام الكبير على مراجعة المستشفيات والخوف من العدوى للمراجعين غير المصابين بفايروس كورونا، كانت كاشفة عن مدى غياب الرؤية العملية والمهنية لإدارة الازمة والتخبط حتى في توفير الحماية اللازمة للأطباء والكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية المناسبة للمواطنين".

يتبع........

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بغداد اليوم- بغداد

قال كاطع الركابي، النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، ان العراق لم يصل بعد مرحلة ’’الفراق’’ مع اقليم كردستان حتى يتم الطلب من الامم المتحدة التدخل لحل الاشكاليات.

وذكر

بغداد اليوم- متابعة

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الخميس (09 تموز 2020)، عن حقيقة وجود تنسيق بين العراق وتركيا بشأن العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.

وقال الصحاف في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم): "

بغداد اليوم-بغداد

أكد ائتلاف "دولة القانون"، الخميس (09 حزيران 2020)، أنهم سيستجوبون مجلس أمناء هيأة الإعلام والاتصالات، على خلفية تمديد عقود شركات الهاتف النقال لمدة خمس سنوات.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العر

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