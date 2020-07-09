الزراعة تحذر من عزوف الفلاحين: بعضهم ترك محاصيله على الأرض بسبب ما يواجهونه من إجراءات

2020/07/09 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، الخميس (09 تموز 2020)، عن مناشدة للحكومة ومجلس النواب...





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