مكونة من امرأتين ورجل.. القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في كركوك

2020/07/09 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في محافظة كركوك، ومكونة من امرأتين ورجل.

وذكر إعلام الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية، ومتكونة من ثلاثة متهمين، امرأتين ورجل، وفق معلوماتٍ استخبارية وبناءً على موافقاتٍ قانونية".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين اعترفوا بقيامهم بالجرائم من خلال استدراج الضحايا بعلاقاتٍ مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى "ضبط مستمسكات مزورة بحوزتهم، مع وتدوين اقولهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".

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