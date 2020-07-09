المانيا تتهم أميركا ضمنيا بعرقلة عمل سيمنز لانهاء أزمة الكهرباء في العراق

2020/07/09 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اتهمت المانيا بشكل ضمني، بعرقلة عمل شركة سيمنز” لانهاء ازمة الطاقة الكهربائية في العراق، مؤكدة أن الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بالمشاريع الضخمة التي ابرمتها الشركة في العراق.وقال السفير الألماني في بغداد اوله دييل في حوار متلفز ، إن "شركة سيمنز الألمانية وقعت مع الحكومة العراقية السابقة خارطة طريق ومذكرة تفاهم لمشاريع ضخمة في العراق"، مبينا أن "“تلك المشاريع تتضمن بناء محطات طاقة ضخمة والاستفادة من الغاز المصاحب الذي كان يحرق، فضلا عن بناء نظام طاقة كامل".وأضاف دييل، أن "شركة سيمنز انتهت من المرحلة الأولى والان بصدد الشروع بالمرحلة الثانية والتي هي أكثر تفصيلا من المرحلة الأولى"، مؤكدا "قدر شركة سيمنز على انهاء أزمة الكهرباء في العراق".وبشأن عرقلة أميركا لعمل شركة سيمنز عبر شركة جنرال الكتريك، أكد السفير الألماني أن "الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بحصول شركة سيمنز على هذه المشاريع الضخمة في العراق".

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