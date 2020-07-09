المثنى تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/09 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ المثنىسجلت محافظة المثنى، الخميس، 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال المصدر، ان "نتائج الفحص المختبري اظهرت تسجيل 100 اصابة بالفيروس في مستشفيات المثنى".واضاف، انه "تم اتخاذ الاجراءات الصحية مع المصابين".

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