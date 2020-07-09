محافظ كربلاء يعلن فرض حظر شامل للتجوال لـ 3 أيام

2020/07/09 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، فرض حظر شامل للتجوال لثلاثة أيام.

وقال الخطابي في تصريح، إنه سيتم فرض حظر التجوال الشامل ايام الخميس والجمعة والسبت، حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، مشيرا إلى استثناء منافذ الكي كارد من حظر التجوال من أجل تأمين توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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