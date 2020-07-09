نائب: لاتوجد جدوى من اللجنة العليا وقراراتها بعيدة عن المهنية

2020/07/09 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب جمال المحمداوي، الخميس، انه لاتوجد جدوى من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما اكد ان قراراتها بعيدة عن المهنية.

وقال المحمداوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "قرار تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذ ايام (الغياب الطوعي) لرئيس مجلس الوزراء السابق وذلك لعقد جلسة مجلس الوزراء تحت عنوان الصحة العامة"، مبينا ان "المعالجات تحتاج إلى خبراء وفريق تخصصي بالاوبئة لاعطاء استشارات علمية ومهنية ذات قيمة نابعة من المؤسسات الصحية والأكاديمية ".

وطالب المحمداوي رئيس الوزراء بـ"إلغاء هذه اللجنة فورا لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي للوباء".

واكد ان "القرارات الأخيرة والتي منها إغلاق العيادات الطبية الخاصة مع عدم توفير البديل الآمن والملائم بسبب الازدحام الكبير على مراجعة المستشفيات والخوف من العدوى للمراجعين غير المصابين بفايروس كورونا، كانت كاشفة عن مدى غياب الرؤية العملية والمهنية لإدارة الازمة والتخبط حتى في توفير الحماية اللازمة للأطباء والكوادر الصحية وتوفير المستلزمات الطبية المناسبة للمواطنين".





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