نفط ميسان تتبرع بنحو 300 مليون دينار لدائرة صحة المحافظة

2020/07/09 | 12:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة نفط ميسان، الخميس، عن دعم دائرة صحة ميسان بمبلغ ( ٢٨٥ ) مليون دينار في إطار إسناد الوزارة وشركاتها النفطية للقطاع الصحي والمساعي الحثيثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .وقال معاون مدير عام شركة نفط ميسان، رئيس مجلس ادارة الشركة ، علي جاسم البهادلي ، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن […]

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