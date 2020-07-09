الاقتصاد النيابية: أميركا عرقلت عمل شركة سيمنز بأساليب خبيثة

2020/07/09 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية , الخميس , ان ازمة الكهرباء تعود لاسباب عدة بضمنها صراع الشركات العالمية الكبرى, مؤكدة أن الولايات المتحدة عرقلت عمل شركة سيمنز بأساليب خبيثة.وقالت عضو اللجنة النائب ندى شاكر جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” عدم منح شركة جنرال اللكترك الامريكية على عقود الكهرباء […]

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