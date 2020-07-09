2020/07/09 | 12:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالبت مؤسسة السجناء السياسيين، هيئة التقاعد الوطنية بالسماح باطلاق “الرواتب المزدوجة” للمعتقلين والمحتجزين، اسوة بالسجناء السياسيين والمتضررين من الارهاب، مبينة ان المعتقلين والمحتجزين مشمولون بالقوانين التي تنطبق على السجناء.وبحسب وثائق، اطلعت عليها “يس عراق”، قالت المؤسسة مخاطبة هيئة التقاعد، إن “نص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 2020، يسري على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار الكاظمي حول رواتب رفحاء في طريقه لـ”الالغاء”: مؤسسة السجناء تخاطب التقاعد لاطلاق “الرواتب المزدوجة” للمعتقلين والمحتجزين!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار الكاظمي حول رواتب رفحاء في طريقه لـ”الالغاء”: مؤسسة السجناء تخاطب التقاعد لاطلاق “الرواتب المزدوجة” للمعتقلين والمحتجزين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).