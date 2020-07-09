2020/07/09 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة “سي أن أن” الأمريكية أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر منشأة نووية نشطة لم تكن مكتشفة، بالقرب من عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.صور الأقمار الصناعية تكشف منشأة نووية بالقرب من بيونغ يانغ غير معروفة سابقارصد منشأة نووية محتملة في كوريا الشماليةوأشار تقرير للوكالة، إلى أن الخبراء أكدوا أن صور الأقمار الصناعية، والتي قدمتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن منشأة نووية بالقرب من بيونغ يانغ غير معروفة سابقا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن منشأة نووية بالقرب من بيونغ يانغ غير معروفة سابقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).