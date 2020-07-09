في تقريرها امام مجلس حقوق الانسان.. كالامار تجدد انتقادها لامريكا بسبب اغتيال الشهيد سليماني

2020/07/09 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المقررة الاممية اغنيس كالامار اثناء تقديم تقريرها حول اغتيال الشهيد قاسم سليماني امام مجلس حقوق الانسان في سويسرا انه في عملية اغتيال سليماني جرى استهداف مسؤول حكومي كبير في دولة ذات سيادة.وشددت كالامار، على ان توسيع نطاق الحرب على الارهاب يضر بالامن والسلم الدوليين.يتبع ..

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