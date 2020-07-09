2020/07/09 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … طالب عضوان من المحافظين في مجلس النواب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بسحب القوات على الفور من العراق وافغانستان وايقاف الانخراط الامريكي في حروب لانهاية لها .ونقلت صحيفة “ذا هيل” الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن رسالة بعث بها العضوين أندي بيجز من اريزونا وتوماس ماسي من كنتاكي قالا فيها إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبان أميركيان يطالبان ترامب بسحب قواته من العراق وافغانستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبان أميركيان يطالبان ترامب بسحب قواته من العراق وافغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).