ترامب المسكين على وشك ان يرفع الراية البيضاء

2020/07/09 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش مقال ساخر قلبت فيه الحقائق ذكرت وكالة فارس الايرانية بانه تم اصدار مذكرة القاء قبض بحق الرئيس الامريكي رونالد ترامب، والطلب من الانتربول المساعدة في تنفيذ امر القاء...أكمل القراءة ←

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