إلى أين يا دولة رئيس الوزراء ؟؟؟

2020/07/09 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي في قرار يحمل في طيّاته ألف علامة استفهام , مكتب رئيس الوزراء يصدر أمرا ديونيا يحمل الرقم 94 في 04 / 07 / 2020 , ينهي بموجبه تكليف...أكمل القراءة ←

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