خط التنوير .. بين الدولة واللادولة

2020/07/09 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم المقدادي من بين مئات عمليات الاغتيال التي قامت بها عناصر منفلتة ، لا تخضع لقوانين الدولة ، وتستغل مؤوسساتها لتوسيع نفوذها وهيمنتها ..اثارت عملية اغتيال هشام الهاشمي نقطة...أكمل القراءة ←

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