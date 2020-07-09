2020/07/09 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة البصرة اتخاذ اجراءات صحية جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البصرة ... إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البصرة ... إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).