واشنطن تحض المسؤولين المصريين على وقف المضايقة غير المبررة للمواطنين الأمريكيين

2020/07/09 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء بالإفراج عن مواطن أمريكي كان مسجونا في مصر لكنه دعا القاهرة، الدولة الحليفة إلى الكف عن مضايقة مواطنين أمريكيين آخرين.وذكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن محمد عماشة (24 عاما) أطلق سراحه الإثنين بعد نحو 16 شهرا من اعتقاله في ميدان التحرير في القاهرة لرفعه لافتة تطالب […]

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