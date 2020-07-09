نائبة بالنصر تستبعد انضمام ائتلافها الى تحالف “عراقيون”

2020/07/09 | 12:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استبعدت النائبة عن ائتلاف النصر كفاء فرحان, الخميس, انضمام ائتلافها الى تحالف “عراقيون”, مؤكدة ان الحوار مازال مستمرا مع قيادة ائتلاف وكذلك مع اطرافه.وقالت فرحان في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” عدم انضمام ائتلاف النصر الى كتلة عراقيون ليس لوجود خلافات سياسية وانما تتعلق بالنظام الداخلي ” […]

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