نائب يدعو الكاظمي لإلغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

2020/07/09 | 12:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإلغاء اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لعدم جدوى قراراتها وابتعادها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا.وقال المحمداوي في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن ” قرار تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اتخذ ايام (الغياب الطوعي) لرئيس مجلس الوزراء السابق […]

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