روسيا تدرس امكانية استئناف الرحلات الجوية السياحية في شهر آب المقبل

2020/07/09 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول روسي في قطاع السياحة أن البلاد قد تستأنف اعتبارا من أغسطس القادم الرحلات الجوية الخارجية التي تم تعليقها على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.وصرح رئيس اتحاد قطاع السياحة الروسي، أندريه إيغناتيف، للصحفيين اليوم الخميس بأن الوكالة الاتحادية للنقل الجوي لا تخطط لتنظيم أي رحلات خارجية حتى مطلع أغسطس، والحظر لا يزال قائما […]

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