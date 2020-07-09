مكتب مكافحة غسل الأموال يصدر بياناً بشأن إبقاء العراق بقائمة الدول ’’عالية المخاطر’’

2020/07/09 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق، الخميس (09 تموز 2020)، بياناً بشأن إب...





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