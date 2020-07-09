عضو بحقوق الانسان: سنقاضي التربية إذا أصيب أي طالب بكورونا خلال الامتحانات

2020/07/09 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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عضو بحقوق الانسان: سنقاضي التربية إذا أصيب أي طالب خلال امتحانات السادس المقبلة

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أصدر مكتب مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق، الخميس (09 تموز 2020)، بياناً بشأن إبقاء البلد بقائمة الدول ’’عالية المخاطر’’.





وذكر المكتب في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "ف

بغداد اليوم- كردستان

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، محمد قادر، الخميس، 09 تموز، 2020، المباشرة بتوزيع العقار الطبي المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال قادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شركة محلية في أربيل استطا

بغداد اليوم- بغداد

وجهت مؤسسة السجناء السياسيين، الخميس (09 تموز 2020)، كتاباً إلى هيأة التقاعد الوطنية، طالبتها بإيضاح موقفها من إيقاف صرف رواتب المشمولين بإجراءاتها.

وكشفت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "نص المادة 10 من القانون رقم 2

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