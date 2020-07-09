العراق يدخل المستوى الثالث لانتشار كورونا.. وخلية الازمة تحذر

2020/07/09 | 12:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة النيابية في العراق، اليوم الخميس، ان البلاد دخلت المستوى الثالث لانتشار فيروس كورونا، مطالبة بفرض حظر شامل لمدة اسبوعين....

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