النزاهة: ضبط صكٍّ مفقودٍ من مديرية تربية كربلاء

2020/07/09 | 13:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة، الخميس، ضبط صكٍّ مفقودٍ من مديرية تربية كربلاء مُوقَّعٍ من قبل مُتَّهمةٍ تعمل في حسابات المديريَّة.وأوضحت الدائرة، في بيان، أن "المتابعة المستمرة، لقضيَّة فقدان مجموعة صكوكٍ مُحرَّرةٍ في فرع أحد المصارف الحكوميَّة في المحافظة التي تعود لمديريَّة تربية كربلاء، أفضت إلى ضبط أحد هذه الصكوك بحوزة أحد المُتَّهمين الذي تمَّ تدوين أقواله بصفة مُخبرٍ "بتوجيه من قبل قاضي التحقيق المُختصِّ"؛ كونه أدلى بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ عن المُتَّهمة التي وقَّـعت الصكَّ".وتابعت الدائرة أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبدلالة المعلومات التي قدَّمها المُخبر وبموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ تمكَّنت من ضبط المُتَّهمة المُوقِّعة على الصكِّ، إذ تبيَّن أنَّها تعمل في حسابات تربية المحافظة"، مُنوِّهةً بـ"عرض المُتَّهمة صحبة المبرزات المضبوطة وأوليَّات القضيَّة على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفها".يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت في أوائل شباط من العام الماضي عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في مديرية تربية محافظة كربلاء أسفرت عن ضبط مُوظَّفٍ في حسابات المديريَّة بتهمة الاختلاس، مُبيِّنةً ضبطها دفتر الذمَّة الخاصّ بالصكوك المُحرَّرة في فرع أحد المصارف الحكوميَّة في المحافظة، لافتة إلى صدور قرارات استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من له علاقة بعمليَّة الاختلاس وفقدان الصكوك.

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