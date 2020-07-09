2020/07/09 | 13:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن ضغوطات اميركا والاعداء تهدف لخلق مشاكل لطهران في مجال النقد الاجنبي.وأشار روحاني في مراسم تدشين مشاريع صناعية وتعدينية في عدة محافظات ايرانية اليوم، الى امكانية احباط المؤامرة الاميركية، عبر تفعيل شامل لقطاع الانتاج، والصادرات.مشددا على أن كافة الجهود الحكومية منصبة على تذليل العقبات امام الانتاج.وأوضح، أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس روحاني: ضغوطات أميركا تهدف لخلق مشاكل لطهران بمجال النقد الأجنبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس روحاني: ضغوطات أميركا تهدف لخلق مشاكل لطهران بمجال النقد الأجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).